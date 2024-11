Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittler suchen Zeugen zu Unfallflucht in Helsa-Eschenstruth vom Freitag

Kassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel): Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitagnachmittag in Helsa-Eschenstruth ereignete, suchen aktuell die Ermittler der Unfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Nordhessen. Gegen 14:20 Uhr war eine 39-Jährige aus dem Landkreis Coburg mit ihrem Pkw auf der L 3460 von Helsa in Richtung Eschenstruth unterwegs. In Höhe Eschenstruth musste die Fahrerin eine Vollbremsung einlegen, weil von rechts aus dem Mühlenweg ein schwarzer BMW X5 plötzlich auf die Straße einbog und ihr die Vorfahrt nahm. Aufgrund dieser Vollbremsung und mutmaßlich auch wegen zu geringen Sicherheitsabstandes fuhr eine nachfolgende Autofahrerin, eine 37-Jährige aus Hessisch Lichtenau, mit ihrem VW auf den Seat der 39-Jährigen auf. Dabei zog sich die 37-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie und ihr dreijähriger Sohn wurden anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des schwarzen BMW X5, es soll sich um eine ca. 45-jährige Frau mit dunklen mittellangen Haaren gehandelt haben, war trotz des Auffahrunfalls der beiden anderen Wagen auf der Landstraße in Richtung Kaufungen weggefahren. Bei dem Unfall war ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun um Hinweise auf die Fahrerin des schwarzen BMW X5, die der 39-Jährigen die Vorfahrt genommen haben soll. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

