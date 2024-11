Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Blitz for Kids" in Bad Wilhelmshöhe: Berauschter Autofahrer mit 119 km/h unterwegs

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Am gestrigen Montagmorgen führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Nordhessen eine Verkehrskontrolle im Rahmen der Aktion "Blitz for Kids" in der Eugen-Richter-Straße in Kassel durch. Zum Schutz der Kinder, die im Nahbereich eine Grundschule, Kindertagesstätten und die Jugendverkehrsschule besuchen, kontrollierten die Polizisten den dortigen Straßenverkehr. Wie die fachkundigen Beamten berichten, fiel ihnen bei der nebeligen Witterung besonders auf, dass viele Autofahrer sich auf die Fahrzeugtechnik verließen und dabei auf das Einschalten des Abblendlichts verzichteten. Dies hatte zur Folge, dass die Fahrzeuge nach hinten keine Beleuchtung aufwiesen, was aufgrund der eingeschränkten Sicht ein Sicherheitsrisiko darstellte.

In der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 9:30 Uhr überprüften die Beamten das Tempo der in Richtung Druseltalstraße fahrenden Verkehrsteilnehmer mit einem Laserhandmessgerät. 7 Prozent der Fahrer überschritten die dort erlaubten 50 km/h, sodass sie von den Polizisten angehalten wurden. Während es sich überwiegend um geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen handelte, gab es leider auch einen traurigen Spitzenreiter, der mit 119 Stundenkilometern gemessen wurde. Bei der Kontrolle des 36-jährigen Autofahrers bemerkten die Beamten, dass er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein anschließend durchgeführter Drogentest schlug positiv auf Amphetamine im Urin des Mannes an, weshalb er die Beamten auf die Dienststelle begleiten und sich eine Blutentnahme unterziehen musste. Auch seinen 27-jährigen Beifahrer nahmen die Polizisten wegen eines Drogenfundes mit auf das Revier. Da die beiden Männer aus Belarus keinen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie erst nach Zahlungen von Sicherheitsleistungen auf freien Fuß gesetzt.

Aktion "Blitz for Kids"

Die Polizei in Stadt und Landkreis Kassel beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder vielerorts an der Aktion "Blitz for Kids". Ziel der Aktion ist es, die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer- der Kinder- im Straßenverkehr zu erhöhen. Insbesondere in der Schulanfangszeit, wenn viele Kinder zum ersten Mal den Weg zur Schule antreten, sowie in der Zeit nach den Ferien ist es von größter Bedeutung, dass sich andere Verkehrsteilnehmer aufmerksam verhalten.

