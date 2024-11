Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Polizeibeamte betrügen Ehepaar in Hofgeismar: Kripo bittet um Hinweise auf Geldabholer

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Mit der miesen Masche der falschen Polizeibeamten haben bislang unbekannte Täter am gestrigen Montag ein hochbetagtes Ehepaar in Hofgeismar betrogen. In dem guten Glauben, ihr Geld vor einer kriminellen Bande von ihrem Konto zu retten und in Sicherheit zu bringen, legten sie eine hohe vierstellige Summe in einem Umschlag zur Abholung durch einen angeblichen Polizeibeamten ab. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Geldabholer geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Geldabholung im Wohngebiet nördlich der Wiesenbergstraße in Hofgeismar-Hümme gegen 15:15 Uhr stattgefunden. Das betroffene Ehepaar schöpfte am Abend schließlich Verdacht und informierte die Polizei, sodass der Schwindel letztlich aufflog. Wie sich herausstellte, hatten die Senioren am gestrigen Morgen den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten. Dieser gab vor, dass das Bargeld auf dem Konto des Ehepaars nicht mehr sicher sei, da einige Bankmitarbeiter wegen krimineller Machenschaften ins Visier der Ermittlungen geraten seien. Im weiteren Gesprächsverlauf wies der vermeintliche Beamte die eingeschüchterten Senioren dann an, das Geld der Polizei zu übergeben, damit es auf Falschgeld überprüft werden könne. Letztlich kam es in dem Wohngebiet zu der Geldabholung durch einen Mann mit folgender Beschreibung: 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, normale Statur, helle Haut, lockige Haare, dunkle Kleidung.

Zeugen, die gestern Nachmittag in Hofgeismar-Hümme verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM weitere Hinweise auf den Geldabholer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell