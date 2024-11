Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht mit gestohlenem Kennzeichen: Ermittler fahnden nach älterem blauen Kleinwagen und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zeugen eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr in der Lilienthalstraße in Kassel an der Einmündung zur L3460 ereignet hat, erbitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach bisherigem Erkenntnisstand war der Unfallverursacher, ein älterer blauer Kleinwagen, auf einen Mazda aufgefahren, der ebenfalls von der Lilienthalstraße kommend nach rechts auf die ehemalige B83 abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste. Nach der Kollision war der unbekannte Fahrer des Pkw zunächst ausgestiegen und hatte sich den Schaden angesehen. Wenige Augenblicke später nahm er aber wieder hinter das Steuer Platz und fuhr mit Vollgas in Richtung Platz der Deutschen Einheit davon, ohne sich um den entstandenen Schaden am Heck des Mazda zu kümmern. Zeugen des Unfalls hatten zwar das Kennzeichen des flüchtenden Pkw abgelesen, eine Überprüfung der aufnehmenden Polizeistreife ergab jedoch, dass das Kennzeichen in Erfurt gestohlen wurde und zur Fahndung ausgeschrieben ist.

Bei dem unbekannten Fahrer des Kleinwagens soll es sich um einen 17 bis 23 Jahre alten und dünnen Mann mit kurzen hellen Haaren gehandelt haben, der eine weite dunkelblaue Hose, einen weißen Kapuzenpullover und eine goldene Kette trug.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell