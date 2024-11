Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fuldatal-Ihringshausen: Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden

Kassel (ots)

Am Sonntagmorgen, 03.11.2024, gegen 09:20 Uhr, geriet in der Kahnstraße in Fuldatal-Ihringshausen ein zweistöckiges Mehrfamilienwohnhaus aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Wohnhaus wurde von mehreren Personen bewohnt. Zwei Personen wurden mittels Drehleiter von der Feuerwehr vom Balkon im 1. Obergeschoss gerettet und blieben unverletzt. Alle anderen Bewohner des Hauses retteten sich rechtzeitig selbständig. Eine 68-jährige weibliche Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Das Wohnhaus ist nun nicht mehr bewohnbar; der Brand wurde gelöscht. Die Bewohner kommen anderweitig unter.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen unteren bis mittleren sechsstelligen Euro-Betrag.

Die Kriminalpolizei Kassel hat die Ermittlungen zur Brandauslöseursache aufgenommen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

