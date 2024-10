Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Audi kollidiert mit BMW und einer Schaufensterscheibe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (10. Oktober, 15:10 Uhr) fuhr ein Senior (75) mit seinem grauen Audi die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung des Friedrich-Wilhelm-Platzes entlang und kollidierte mit einem vor ihm fahrenden 1er BMW einer Frau (56). Im Anschluss scherte das Auto des Unfallverursachers nach rechts aus und fuhr über den Gehweg in eine Schaufensterscheibe. Eine Fußgängerin (44) konnte dem Auto noch ausweichen, stürzte dabei und verletzte sich.

Unmittelbar nach der Kollision mit dem Ladenlokal fuhr der Audi im Rückwärtsgang erneut gegen den BMW der Duisburgerin und beschädigte die rechte Fahrzeugseite. Gegenüber den eingesetzten Polizisten gab der sichtlich unter Schock stehende 75-Jährige an, dass er sich den Unfallhergang nicht erklären könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Die Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle ab und befragten Zeugen. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Während die 56-Jährige Duisburgerin nach Behandlung durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort entlassen werden konnte, brachten weitere Rettungskräfte die 44-jährige Fußgängerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch, ob der Audi-Fahrer womöglich Gas- und Bremspedal verwechselt hat.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell