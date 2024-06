POL-LIP: Detmold - Mann ausgeraubt

Lippe (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag, 17:00 Uhr bis Samstagmorgen, 10:30 Uhr kam es im Innenstadtbereich von Detmold zu mehreren Sachbeschädigungen an diversen PKW. Dabei wurde an insgesamt 13 Fahrzeugen der Lack an Motorhauben, Türen und Kotflügeln mit spitzen Gegenständen zerkratzt. Der oder die Täter waren vermutlich zu Fuß im Bereich Klinikum Detmold, rund um den Handelshof an der Sylbeckestraße und der Grünanlage Lemgoer Straße Ecke Südholzstraße ...

mehr