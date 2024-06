Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Fahrzeugführerin schwer verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Detmold die Bielefelder Straße in Lemgo-Lieme in Fahrtrichtung Lage. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte mit ihrem Honda Jazz auf einem neben der Straße befindlichen Feld. Die Fahrzeugführerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels eines Rettungswagens ins Klinikum Detmold eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden, er wurde durch einen Abschlepper geborgen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231-6090 mit dem Verkehrskommissariat in Detmold in Verbindung zu setzen.

