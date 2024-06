Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Beifahrerin verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag befuhr ein 26 Jahre alter Mann aus Köln mit seinem Renault die Hamelner Straße in Richtung Grupenhagen und bog nach links auf die Goldbecker Straße ab. Dabei übersah er den auf der Hamelner Straße entgegenkommenden Ford eines 61-jährigen Mannes aus Aerzen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei erlitt die 60-jährige Beifahrerin in dem Ford leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

