Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Fahrer eines Kleinkraftrades lebensgefährlich verletzt

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 02.15 Uhr erlitt der 31-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem sogenannten Alleinunfall lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann aus Lemgo befuhr die Hagensche Straße von Hagen aus in Richtung Lage. Etwa in Höhe der Boelckestraße geriet der Fahrer mit dem Vorderrad an den rechtsseitigen Bordstein. Im Anschluss verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Roller, überfuhr den Gehweg und prallte zuerst gegen einen Gartenzaun und letztendlich gegen eine Straßenlaterne. Vom Unfalllärm aufgewachte Anwohner verständigten den Rettungsdienst und die Polizei und kümmerten sich bis zu deren Eintreffen um den nicht mehr ansprechbaren Fahrer. Dieser wurde nach notärztlicher Erstbehandlung mit lebensbedrohlichen Verletzungen dem Klinikum in Detmold zugeführt. Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizei Lippe durch ein speziell ausgebildetes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster unterstützt. Am Roller des Unfallbeteiligten entstand Totalschaden. Er wurde sichergestellt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder denen der Rollerfahrer auf der Hagenschen Straße vor dem Unfall aufgefallen ist, setzen sich bitte mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung.

