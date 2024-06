POL-LIP: Detmold. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 31-Jährigem.

Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (20.06.2024) versuchten Einbrecher sich in der Pommernstraße über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Die Bewohnerin hörte gegen 22.20 Uhr verdächtige Geräusche am Haus, da die Eindringlinge zunächst eine Gartentür aufbrachen. Als sie mitbekamen, dass die Polizei alarmiert wurde, flüchteten sie. ...

