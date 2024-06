Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Jugendliche nach Einbruchsversuch festgestellt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (20.06.2024) versuchten Einbrecher sich in der Pommernstraße über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Die Bewohnerin hörte gegen 22.20 Uhr verdächtige Geräusche am Haus, da die Eindringlinge zunächst eine Gartentür aufbrachen. Als sie mitbekamen, dass die Polizei alarmiert wurde, flüchteten sie. Aufgrund von guten Täterbeschreibungen der Bewohnerin konnten noch in der gleichen Nacht drei jugendliche Tatverdächtige in Bad Salzuflen festgestellt werden: Es handelt sich nach ersten Erkenntnissen um einen 15-Jährigen aus Bad Salzuflen, einen 18-Jährigen aus Düsseldorf und einen 16-Jährigen aus Gronau. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

