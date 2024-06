POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach 31-Jährigem.

Lippe (ots) - In der Schötmarschen Straße kam es am Donnerstagmorgen (20.06.2024) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Rennradfahrer. Der 62-Jährige aus Detmold war gegen 8.45 Uhr auf dem Radweg entlang der Schötmarschen Straße in Richtung Bad Salzuflen unterwegs. Als eine 54-Jährige aus Bielefeld mit ihrem Mercedes Citan aus einer Grundstückseinfahrt herausfuhr, übersah sie den Radfahrer ...

