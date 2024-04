POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum zwischen Donnerstag (25.04.2024), 19:00 Uhr und Freitag (26.04.2024), 08:30 Uhr, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Kfz in der Arthur-Piechler-Straße. Dort wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter insgesamt sechs Pkw beschädigt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr