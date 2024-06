Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Von der Fahrbahn abgekommen

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr befuhr ein19-jähriger aus Bad Gandersheim mit einem SUV der Marke Jaguar die Ostwestfalenstraße von Lemgo aus kommend in Richtung Blomberg. Mit im Fahrzeug befand sich eine 24-jährige Frau aus Holzminden als Beifahrerin. Kurz vor dem Ortsteil Donop kam der Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung und einen Baum. Beide Insassen wurden leichtverletzt dem Klinikum in Detmold zugeführt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

