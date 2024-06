Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand eines Einfamilienhauses

Kriegsfeld (ots)

Am 16.06.24, gegen 06:55Uhr, kam es in der Hintergasse zu einem Brand. Durch das Brandgeschehen wurde die Hausfassade und der Dachstuhl eines Einfamilienhauses schwer beschädigt. Aufgrund der erheblichen Hitzestrahlung wurde auch ein angrenzendes Nebengebäude in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu schaden, die genaue Gesamtsachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an. Im Zuge der Löscharbeiten musste zeitweise die Stromversorgung innerhalb der Ortsgemeinde abgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

