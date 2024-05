POL-FR: Herbolzheim-Bleichheim: Sachbeschädigung an geparktem Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat im Zeitraum von Sonntag, 00.00 Uhr, bis Montag, 06.05.2024, 17:40 Uhr, einen ordnungsgemäß am Straßenrand in der Langestrasse in Kenzingen geparkten Pkw der Marke BMW beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unfallverursacher das geparkte Fahrzeug an dessen linken Seite. Anschließend ...

mehr