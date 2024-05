POL-FR: Kenzingen: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am 07.05.2024 gegen 14.15 Uhr befuhr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin die Schnewlinstraße in nördliche Richtung und streifte beim Vorbeifahren ein Fahrzeug, welches am Fahrbahnrand auf Höhe eines dort befindlichen Fahrradgeschäftes geparkt war. Zunächst entfernte sich die Unfallverursacherin, kehrte aber kurz darauf an die Unfallörtlichkeit zurück. ...

mehr