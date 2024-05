Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Brand in Schultoilette - Schulgebäude geräumt - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.05.2024, gegen 10:00 Uhr, hat es in einer Toilette in einem Schulgebäude in Bad Säckingen gebrannt. Das Schulgebäude wurde sofort geräumt. Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Brandgeschehen beschränkte sich auf die betroffenen Toilettenräumlichkeiten. Der Sachschaden dürfte bei rund 15000 Euro liegen. Die Schule wurde jedoch durch die Rauchentwicklung verunreinigt. Reinigungsarbeiten sind im Gange, so dass der Schulbetrieb morgen wiederaufgenommen werden kann. Verletzt wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand niemand. Zwei Schülerinnen waren vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht worden. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit elf Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften, das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen, das Technische Hilfswerk und die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

