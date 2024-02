Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgefahren und abgehauen

Wasungen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch gegen 11:20 Uhr auf der Oberen Hauptstraße in Wasungen. Dabei stieß der Unbekannte beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines an der Straße stehenden Postautos, welcher dadurch beschädigt wurde. Doch anstatt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher den Unfallort. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0027927/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

