Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Betrunken einen Unfall verursacht

Lippe (ots)

(LW) Am späten Freitagabend gegen 23.50 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau aus Lage mit ihrem 5er BMW die Lagesche Straße von Detmold in Richtung Lage. Kurz vor der Einmündung Lagesche Straße / Orbker Straße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Nissan. Durch den Zusammenprall wurde der SUV in einen angrenzenden Vorgarten katapultiert. Die Unfallverursacherin selber kam mit ihrem Fahrzeug in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Detmold fest, dass die Unfallverursacherin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein der Frau sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 37.500 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell