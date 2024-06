Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Beim Ausparken Radfahrerin angefahren

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 18.50 Uhr beabsichtigte ein 47-jähriger Mann aus Hövelhof mit seinem Kia rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt an der Hornschen Straße auszuparken. Dabei übersah er eine 57 Jahre alte Frau aus Detmold, die mit ihrem Pedelec den kombinierten Geh-/Radweg in Richtung Spork-Eichholz befuhr. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231-6090 mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Detmold in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell