POL-MFR: (155) Unfall beim Abbiegen - Notarztwagen verletzte Fußgänger

Nürnberg (ots) - Unbekannte Personen brachen im Verlauf des vergangenen Wochenendes (09.02.2024 - 12.02.2024) in eine Autowerkstatt in Nürnberg-Wetzendorf ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 19:00 Uhr am Freitagabend und etwa 08:00 Uhr am Montagmorgen verschafften sich die Unbekannten mutmaßlich über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu dem Anwesen in der Wetzendorfer Straße. Im ...

