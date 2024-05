Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Nach Autounfall auf der BAB 25 bei Zarrentin - Vollsperrung in Fahrtrichtung Berlin aufgehoben (Ergänzungsmeldung)

Zarrentin / Stolpe (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der BAB 24 bei Zarrentin, bei dem sich ein PKW überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam (wir informierten), wurde die Vollsperrung in Fahrtrichtung Berlin um 11:40 Uhr aufgehoben. In dem PKW haben sich 7 ukrainische Frauen im Alter zwischen 19 und 26 Jahren befunden, von denen drei schwer verletzt wurden. Fahrzeugführerin war eine 26-Jährige, die durch den Unfall leichte Verletzungen erlitt. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Am betreffenden PKW entstand beträchtlicher Sachschaden, dessen Höhe auf ca. 15.000 Euro geschätzt wurde.

