Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Fahrzeug für den Katastrophenschutz

Schwerin (ots)

Am Donnerstag übergibt Innenminister Christian Pegel an den Landkreis Rostock zur Aufstellung der Katastrophenschutzeinheit "Logistikgruppe" in der Brandschutzdienststelle Beselin ein Wechselladerfahrzeug (WLF KatS) für den Katastrophenschutz.

Termin: Donnerstag, 4. April 2024, 13 Uhr

Ort: Brandschutzdienststelle und Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ), Am Weidenbruch 10, 18196 Dummerstorf (Beselin)

Das Fahrzeug wird für die Nutzung im Katastrophenschutz bereitgestellt und ist vom Land finanziert. Alle acht Landkreise bekommen je ein vom Land konzipiertes und beschafftes WLF mit einem Abrollbehälter für Logistikaufgaben (AB Logistik) im Wert von rund einer Viertel Million Euro für die Logistikgruppen zur Verfügung gestellt.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell