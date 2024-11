Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Innenstadt Kassel: Verletzte Person mit Stichverletzungen

Kassel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 03.11.2024, gegen 02:30 Uhr, kam es in Kassel im Bereich der Kölnischen Straße auf dem Gelände einer dortigen Tankstelle zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt waren. Eine 28-jährige männliche Person aus Kassel erlitt mehrere Stichverletzungen und wird momentan noch in einem Krankenhaus behandelt. Angaben zum genauen Tathergang können noch nicht gemacht werden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingeleitet. Die Ermittlungen der Kasseler Kriminalpolizei dauern an.

Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell