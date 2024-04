Polizei Hamburg

POL-HH: 240415-1. Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Zeit: 12.04.2024, 21:16 Uhr

Ort: Hamburg-Barmbek-Nord, Geierstraße

Im Rahmen von Löscharbeiten in einer Barmbeker Wohnung fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr am vergangenen Freitag einen Leichnam. Mittlerweile gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt zum Nachteil des 59-jährigen Bewohners aus und haben die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Passant alarmierte den Notruf der Feuerwehr, nachdem er das Piepen eines Rauchwarnmelders aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Geierstraße wahrgenommen hatte. Während der Löscharbeiten stießen die Brandbekämpferinnen und Brandbekämpfer auf eine leblose Person. Ein vor Ort ebenfalls eingesetzter Notarzt konnte nur noch den Tod des 59-jährigen Mannes feststellen.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen, die am Einsatzort zunächst durch den Kriminaldauerdienst (LKA 26) in Zusammenarbeit mit dem LKA 414 (Todesermittlungen) geführt wurden, ergaben sich Hinweise darauf, dass gegen den Mann offenbar Gewalt angewandt worden war, bevor dessen Wohnung mutmaßlich in Brand gesetzt wurde.

Mittlerweile hat die Mordkommission (LKA 41) die Ermittlungen übernommen und führt diese in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg.

In diesem Zusammenhang bitten die Strafverfolgungsbehörden Zeuginnen und Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Geierstraße gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

