Polizei Hamburg

POL-HH: 240411-1. Zeugenaufruf nach mehreren Einbruchsdiebstählen in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 10.04.2024, 09:03 Uhr - 11:10 Uhr Tatorte: Hamburg-Rahlstedt, Soldkampweg / Jomsburger Weg / Heidkoppel / Abrahamstraße

Gestern Vormittag kam es im Hamburger Stadtteil Rahlstedt zu mehreren Einbruchstaten in Einfamilienhäusern, zu denen das zuständige Einbruchsdezernat des Landeskriminalamts (LKA 152) die Ermittlungen übernommen hat. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ereignete sich die erste Tat gestern gegen 09:00 Uhr im Soldkampweg, bei der ein derzeit unbekannter männlicher Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses aufhebelte und in dieses einstieg. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Einbrecher und versuchte durch Klingeln an der Haustür, den Täter zu stören beziehungsweise die Bewohner zu warnen. Unmittelbar danach kam die Hausbewohnerin nach Hause und stellte fest, dass der Täter mehrere Schmuckgegenstände entwendet und das Haus in unbekannte Richtung verlassen hatte.

Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 38 leiteten mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen Fahndungsmaßnahmen ein, welche jedoch nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen führten.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 30 - 40 Jahre alt - circa 170 - 175 cm groß - schlanke Statur - südländische Erscheinung - schwarze kurze Haare - Vollbart - rote Oberbekleidung

Im Laufe des Vormittags wurden der Polizei weitere Einbruchstaten in örtlicher Nähe gemeldet. Im Jomsburger Weg war es zu einem versuchten Einbruch gekommen, darüber hinaus waren in der Heidkoppel sowie in der Abrahamstraße Fenster von zwei Einfamilienhäusern aufgebrochen und unter anderem Bargeld, Schmuck und eine original verpackte Küchenmaschine entwendet worden.

Das LKA 152 hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Personen, die Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.

Daneben kam es gestern Abend gegen 23:00 Uhr am Alsterdorfer Markt zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Nachdem der Täter die Eingangstür gewaltsam geöffnet und sich einige Waren in seine Taschen gesteckt hatte, wurde er von alarmierten Polizistinnen und Polizisten vor Ort auf frischer Tat ertappt. Der Tatverdächtige, ein 17-jähriger Tunesier, wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell