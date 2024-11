Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Busse bei Kontrollen am Bahnhof Wilhelmshöhe beanstandet

Kassel (ots)

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Nordhessen führten am gestrigen Donnerstagnachmittag gemeinsam mit dem Dezernat Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Kassel Kontrollen von zwei Bussen am Bahnhof Wilhelmshöhe durch. Beide Busse mussten die Einsatzkräfte letztlich beanstanden. Bei einem Fernbus aus Tschechien wurden geringe Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Bei diesem setzten die kontrollierenden Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro fest. Das eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren richtet sich gegen den Fahrer und den Unternehmer.

Bei dem zweiten Bus handelte es sich um einen Fernbus aus Serbien mit dem Ziel Hamburg. Dieser war mit drei Fahrern besetzt. Alle drei Fahrer hatten ihre zugelassene Lenkzeit jedoch bereits überschritten, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Nach drei Stunden Wartezeit konnte ein Ersatzfahrer den Bus übernehmen. Wegen dieser und anderer Lenkzeitverstöße und mangelhafter Dokumentation der Lenkzeiten, die eine genaue Überprüfung unmöglich machten, setzten die Verkehrspolizisten gegen die drei Fahrer und das Unternehmen eine Gesamtsicherheitsleistung von 3.500 Euro fest. Das Unternehmen mit den drei Fahrern ist bereits im Mai mit vergleichbaren Verstößen aufgefallen. Aus diesem Grund könnte dem Unternehmen nun ein deutlich höheres Bußgeld drohen.

