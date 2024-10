Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Jugendlicher stürzt in Kaufungen mit BMX-Rad gegen Porsche: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Um Hinweise zur Aufklärung eines Unfalls vom gestrigen Mittwoch in Kaufungen bitten aktuell die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Laut Zeugen war in der Leipziger Straße, in Höhe des Mühlenwegs, gegen 19 Uhr ein Jugendlicher mit einem BMX-Rad unterwegs. Dieser hatte dort offenbar eine auf einem Grundstück zur Absperrung eines Parkplatzes gespannte Plastikkette übersehen und war gegen diese gefahren. Daraufhin war der junge Fahrradfahrer zu Fall gekommen und gegen den dort geparkten Porsche Panamera S gestürzt. An dem Auto waren mehrere Kratzer und ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Der BMX-Fahrer soll sich möglicherweise am Knie verletzt haben. Er war zusammen mit einem Freund, der mit einem Mountainbike unterwegs war, anschließend jedoch weggefahren, ohne dass seine Identität bekannt ist.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf die beiden jugendlichen Fahrradfahrer geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

