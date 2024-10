Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter verletzt junge Frau durch Tritt gegen das Knie: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am gestrigen Mittwochabend verletzte ein unbekannter Täter eine 23 Jahre alte Frau aus Kassel am Friedrichsplatz durch einen heftigen Tritt gegen das Knie. Die junge Frau musste anschließend von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise auf den Täter.

Ereignet hatte sich die Tat am gestrigen Montag gegen 20:30 Uhr im Bereich der Sitzbänke am Friedrichsplatz. Die 23-Jährige hatte sich dort mit einer Freundin aufgehalten, wobei der spätere Täter sie aus einer etwa fünfköpfigen Gruppe heraus angesprochen und grundlos provoziert haben soll. Im weiteren Verlauf war es deswegen offenbar zu einem Streit gekommen, bei welchem der Unbekannte ihr schließlich heftig von der Seite gegen das Knie trat. Anschließend flüchtete der junge Mann mit seinen Begleitern in Richtung Opernplatz. Es soll sich um einen etwa 17 bis 20 Jahre alten, 1,85 bis 1,90 Meter große Mann mit dunklerem Teint, dunklen Haaren mit Mittelscheitel und buschigen Augenbrauen gehandelt haben, der eine dunkle Winterjacke trug.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 36 (Haus des Jugendrechts) der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell