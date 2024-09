Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handfeste Auseinandersetzung

Hildburghausen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung unter Asylsuchenden kam es Donnerstagabend in einem Park in Hildburghausen. Vier Männer im Alter von 22 bis 29 Jahren bedrohten einen 21-Jährigen mit einem Messer und und forderten ihn auf, sein Bargeld und das Handy zu übergeben. Der Mann verweigerte die Forderung, woraufhin einer der Täter die Stichwaffe einsetzte und ihn im Bereich der Achsel und der Hand verletzte. Die Täter entwendeten anschließend das Geld und das Handy des Opfers. Der 21-Jährige flüchtete in Richtung eines Lebensmittelmarktes in der Clara-Zetkin-Straße. Nachdem ihn die Angreifer eingeholt hatten eskalierte es erneut. Das Opfer bewaffnete sich mit einer abgebrochenen Flasche, schlug auf einen der Täter, einen 22-Jährigen, ein und verletzte ihn am Schulterblatt. Der 21 Jahre alte Mann flüchtete und erstattete Anzeige bei der Polizei. Er und auch der verletzte Täter kamen ins Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte der 22-jährige Mann wieder gehen, wohingegen der Geschädigte in der Klinik bleiben sollte. Aus dieser entließ er sich jedoch kurze Zeit später selbst und traf gegen Mitternacht erneut auf die Gruppe. Ein lautstarkes Streitgespräch entbrannte. Die Beamten der Hildburghäuser Dienststelle kamen hinzu, konnten die Situation befrieden und stellten das zuvor geraubte Handy sicher. Die Angreifer mussten mit zur Dienststelle kommen und wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

