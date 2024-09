Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Doch kein ehrlicher Finder

Bad Salzungen (ots)

Bereits am 06.03.2024 verlor eine 68 Jahre alte Frau ihre Geldbörse in einer Bankfiliale in der Bad Salzunger Innenstadt. Ohne dass sie es mitbekam, fiel ihr das Portemonnaie herunter. Nach kurzer Zeit bemerkte sie den Verlust, suchte noch nach ihrer Geldbörse, aber nachdem diese unauffindbar war, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Bereits kurz nach der Anzeigenaufnahme meldete sich ein 65 Jahre alter Mann telefonisch bei der Frau und gab ihr gegenüber an, die Geldbörse samt Telefonnummer der 68-Jährigen gefunden zu haben. Er übergab ihr das Fundstück, jedoch ohne die 200 Euro Bargeld, die eigentlich im Portemonnaie gesteckt hatten. Zum Verbleib des Geldes konnte der Mann nichts weiter sagen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen werteten die Beamten auch die Kamerabilder der Bankfiliale aus. Darauf war zu sehen, wie der vermeintlich "ehrliche" Finder das Portemonnaie schon kurz nach dem Verlust vom Boden aufhob, hineinschaute und sogleich die Filiale verließ. Zu dieser Zeit war sogar noch die 68-Jährige in der Bank. Die Beamten vernahmen den Mann und dieser gab sofort und ohne Umschweife zu, das Geld an sich genommen zu haben. Er gab die entwendeten 200 Euro zurück und diese konnten der Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

