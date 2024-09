Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wiederholter Verstoß - E-Scooter sichergestellt

Suhl (ots)

Mittwochmorgen stellten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl erneut einen 18-Jährigen fahrend auf seinem nicht versicherten E-Scooter in der Großen Beerbergstraße in Suhl fest. Bereits am Dienstag war der Mann wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgefallen. Da die Untersagung der Weiterfahrt offensichtlich keine Wirkung gezeigt hatte, stellten die Polizisten den E-Scooter sicher, um weitere Straftaten zu verhindern. Den 18-Jährigen erwartet eine erneute Anzeige.

