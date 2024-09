Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausgestiegen und Stemmhammer geklaut

Reichenbach (ots)

Mittwochabend verließen zwei Personen ihre geöffnete Garage in Reichenbach (Schmalkalden) und begaben sich kurz ins Haus. Nach aktuellen Erkenntnissen hielt gegen 18:15 Uhr ein vermutlich silberner Skoda Kombi mit Chromfelgen vor der Garage an, ein Mitfahrer stieg aus, ging in die Garage und entwendete einen Stemmhammer der Marke "Scheppach", der sich im dazugehörigen Koffer befand. Anschließend stieg der Mann wieder ein und der Pkw fuhr davon. Die Polizisten konnten im Nachgang kein Fahrzeug mehr feststellen. Der gestohlene Stemmhammer hat einen Wert von 160 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem/den Tätern(n), dem Auto oder dem Verbleib des Werkzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0231327/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

