Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gaststätte beschmiert

Marisfeld (ots)

Dienstag, zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Außenwand einer Gaststätte/eines Vereinsheims in der Straße "Am Sportplatz" in Marisfeld mit einem Zeichen, welches den Tatbestand des § 86 a StGB erfüllt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0230180/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell