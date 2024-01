LPI-SHL: In den Gegenverkehr gekracht

Dietzhausen (ots) - Am frühen Dienstagabend war eine 82-Jährige mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Dietzhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Straße ab, überfuhr den Bürgersteig und stieß anschließend gegen einen Betonpfosten, der sich auf einem angrenzenden Grundstück befand. Weiterhin entstand Schaden an einer dort befindlichen Hecke. Entgegenkommende ...

