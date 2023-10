Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Feuerwehr Heiligenhaus startet früh in einen einsatzreichen Samstag

Heiligenhaus (ots)

Ein Tag mit verschiedenen Einsätzen liegt hinter den Einsatzkräften der Feuerwehr. Insgesamt fünf Einsätze arbeiteten die Feuerwehrleute ab. Den Start machten Regen und Laub, ein Verkehrsunfall schloss die Einsatzserie ab. Ein Einblick in das Einsatztagebuch:

Der Samstag, 14.10.2023, startete früh für die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Heiligenhaus. Nach Regen und Wind klingelten die Feuerwehrmelder bereits gegen 4 Uhr morgens. Im Nordring war die Straße, aufgrund von verstopften Gullys, leicht überschwemmt. Blätter hatten die Auffangbehälter in den Gullys zugesetzt, zwei Gullys waren zudem verstopft. Die Einsatzkräfte befreiten mit Hilfe einer Tauchpumpe, Schaufeln und Besen die Straße von Wasser sowie Laub. Nach circa zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Bereits um kurz nach 7 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle die Feuerwehr erneut zu einer überschwemmten Straße. Dieses Mal ging es für die Einsatzkräfte in die Wülfrather Straße, dort zeigte sich dasselbe Bild. Nach ungefähr 30 Minuten waren Wasser und Blätter von der Straße beseitigt.

Bis 10:41 Uhr konnten die Einsatzkräfte etwas Schlaf nachholen, ehe die nächste Alarmierung eintraf. In die Bertha-Benz-Allee rückte die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage aus. Nach kurzer Erkundung folgte schnell die Entwarnung, der Einsatz war nach circa 30 Minuten beendet.

Weiter ging es für die Feuerwehr Heiligenhaus um 17:28 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand. Ein ausgelöster Rauchmelder sowie Rauch aus einem gekippten Fenster waren die Gründe für die Alarmierung. Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten eine Verrauchung sowie den piependen Rauchmelder wahrnehmen. Die Erkundung der Einsatzkräfte ergab, dass es sich um angebranntes Essen auf dem Herd handelte. Mit Atemschutzgeräten geschützt und einem Kleinlöschgerät beseitigten die Einsatzkräfte die Gefahr. Damit sich kein Rauch im Treppenraum verbreitet, setzten die Kräfte außerdem einen sogenannten Rauchschutzvorhang an der Wohnungstür und einen Hochdrucklüfter ein. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand.

Am Abend rückten die Kräfte der Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall aus. Die Kreisleitstelle alarmierte die Feuerwehr Heiligenhaus um 19:31 Uhr in den Nordring, dort sollte ein Pkw auf der Seite liegen und eine Person verletzt sein. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hatte die Person das Fahrzeug verlassen und war glücklicherweise unverletzt. Den auf der Seite liegenden Pkw sicherten die Feuerwehrleute zuerst gegen ein unkontrolliertes Umfallen und klemmten anschließend die Batterie ab. Das Fahrzeug konnte auf der Seite liegend nicht abgeschleppt werden, ein Umkippen gestaltete sich als schwierig, da ein Baum das Aufstellen blockierte. Mit der integrierten Seilwinde des Rüstwagens der Feuerwehr zogen die Kräfte den Pkw vorsichtig in eine geeignete Position und stellten ihn anschließend wieder auf die Reifen. Gegen 21 Uhr waren alle Einsatzfahrzeuge wieder einsatzbereit an ihren Standorten.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell