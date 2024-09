Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrskontrolle bringt mehrere Verstöße ans Licht

Suhl (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten am frühen Mittwochabend einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Im Rucksack fanden die Polizisten zudem einen Teleskopschlagstock, welcher sichergestellt wurde. Um die Identität des Fahrers zweifelsfrei zu klären, begaben sich die Personen zur Wohnanschrift, um ein Ausweisdokument zu erhalten. Dabei bemerkten die Polizeibeamten in der Wohnung mehr als die drei erlaubten Cannabis-Pflanzen. Diese wurden beschlagnahmt. Nach der Durchführung der Blutentnahme im Krankenhaus und der Untersagung der Weiterfahrt, bearbeiten die Beamten jetzt mehrere Anzeigen gegen den 42-Jährigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell