Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Taschendiebstahl im Hauptbahnhof Hildesheim: Dieb hinterlässt unfreiwillig eine "Visitenkarte"

Hannover (ots)

Im Hauptbahnhof Hildesheim kam es am gestrigen Morgen kurz nach 7 Uhr zu einem besonders dreisten Diebstahl einer Geldbörse, als ein Mann den schlafenden Zustand einer Frau in der Eingangshalle ausnutzte und ihr so die Geldbörse aus der umhängenden Bauchtasche zog. Dafür beobachtete er die Geschädigte zunächst und setzte sich anschließend unmittelbar neben die schlafende Frau. Durch die Überwachungskameras im Bahnhof wurde die Tat aufgezeichnet.

Wenige Stunden später erschien die Geschädigte (48) beim Bundespolizeirevier Hildesheim und schilderte den Verlust ihrer Geldbörse. Eine Prüfung der Videoaufzeichnungen zeigte jedoch, dass die Frau das Opfer einer Straftat wurde. Die Beamten verfolgten über die Aufzeichnungen der Kamera die weiteren Schritte des Täters und erkannten, dass dieser Teile des Diebesgutes unweit eines Bahnsteiges entsorgte. Trotz des zeitlichen Verzuges suchten die Bundespolizisten gemeinsam mit der 48-Jährigen die Örtlichkeit ab und entdeckten die entwendete Geldbörse samt Ausweisdokumente. Ihre Bankkarte und das beinhaltete Bargeld fehlten jedoch.

Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme führten die Beamten eine umfangreiche Absuche des Bahnhofsumfelds in der Nähe des aufgefundenen Diebesgutes durch und entdeckten auf dem Boden eine herrenlose Fahrpreisnacherhebung (schriftliche Ausstellung der Eisenbahnverkehrsunternehmen z. B. bei Leistungserschleichungen). Intuitiv überprüften sie die darauf befindlichen Personendaten mit den polizeilichen Systemen und ermittelten das Foto eines 44-jährigen Deutschen. Dieser war bereits in der Vergangenheit wegen eines anderen Diebstahls in einem Zug strafrechtlich in Erscheinung getreten. Im Abgleich mit den Videoaufzeichnungen des gestrigen Diebstahls erkannten die Beamten den Mann wieder und erhärteten den Tatverdacht gegen den 44-Jährigen. Einige Stunden später führte dann die aufmerksame Beobachtung der Live-Kameraüberwachung des Bahnhofs zur Wiedererkennung des Tatverdächtigen. Sofort begaben sich die Bundespolizisten in die Fahndung und stoppten den Mann auf dem Bahnhofsvorplatz. Nach Feststellung der Identität erfolgte eine Durchsuchung des Mannes. Das entwendete Diebesgut der 48-Jährigen konnte dabei jedoch nicht aufgefunden werden.

Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl ermittelt. Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte der 44-Jährige seinen Weg fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell