Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Räuberischer Diebstahl im Hauptbahnhof Hannover: Dieb stürzt bei Flucht und wird gefasst

Hannover (ots)

Gestern Abend kam es gegen 21 Uhr zu hektischen Szenen vor einer örtlichen Drogerie im Hauptbahnhof Hannover. Dort entwendete ein 30-Jähriger polnischer Staatsbürger drei Dosen Bier und eine Tüte Chips in einem Gesamtwert von rund 5 Euro. Beobachtet wurde er dabei durch den aufmerksame Ladendetektiv (46) der Filiale. Als der Mann den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen wollte, hielt ihn der Detektiv am Arm fest und stellte ihn zur Rede. Unvermittelt stieß der 30-Jährige den Mitarbeiter von sich und flüchtete in den Personentunnel, um sich mutmaßlich den Besitz an den Gegenständen zu erhalten. Bei seiner dynamischen Flucht kam er sich jedoch selbst zuwider, stolperte und stürzte. Diesen glücklichen Umstand nutzte der Ladendetektiv aus und hielt den Mann am Boden fest. Bereits alarmierte Bundespolizisten erreichten die Situation und nahmen den Mann daraufhin widerstandslos fest. Bei seinem Sturz beschädigte der Mann einen Teil des Diebesgutes, sodass dieses nicht mehr verkauft werden konnte.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnete bei dem 30-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz die U-Haft an. Anschließend überstellten ihn die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an das örtliche Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen des räuberischen Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell