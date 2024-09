Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Brand; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Pfronstetten (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Schwere Verletzungen hat ein 57 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der B312 erlitten. Der Biker befuhr mit seiner BMW gegen 10.50 Uhr die Bundesstraße von Pfronstetten in Richtung Oberstetten. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge übersah er beim Ausscheren zum Überholen eines vorausfahrendenden Kranfahrzeugs den entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 47-Jährigen und kollidierte seitlich mit dem Fahrzeug. Während das Motorrad anschließend mit der rechten Leitplanke kollidierte, stürzte der 57-Jährige zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Insassen des Mercedes, der nach rechts ausgewichen und im Grünstreifen zum Stehen gekommen war, blieben unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten musste die B312 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 13.30 Uhr voll gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Esslingen (ES): Einbruch in Jugendzentrum

In ein Jugendzentrum in der Matthäus-Hahn-Straße ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 20 Uhr und elf Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Scheibe und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort entwendete der Täter zahlreiche Getränkeflaschen, Getränkekartons und Süßigkeiten. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Küchenbrand

Zu einem Brand in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Kirchheimer Straße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagnachmittag ausgerückt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war gegen 14.15 Uhr aus noch unbekannter Ursache wohl ein Elektrogerät in der Küche einer Wohnung in Brand geraten, das von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften angerückt war, gelöscht wurde. Eine 73 Jahre alte Frau und ein 68 Jahre alter Mann wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Bis auf die betroffene Küche blieb das Gebäude bewohnbar. (rd)

Neustetten (TÜ): Bei Arbeitsunfall verletzt

Ein Jugendlicher ist bei einem Arbeitsunfall am Dienstagvormittag in Remmingsheim verletzt worden. Gegen neun Uhr war ein 26-Jähriger mit einem Gabelstapler in der Straße Im Hauser Feld damit beschäftigt, einen Sattelzug abzuladen. Nachdem er von dem Fahrzeug abgestiegen war, rollte der Stapler auf dem leicht abschüssigen Untergrund los und erfasste mit einer der Gabeln einen 16-jährigen Kollegen am Bein. Die zweite Gabel durchstach den Tank der Sattelzugmaschine. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der 26-Jährige vergessen haben, die Handbremse des Gabelstaplers anzuziehen. Der Jugendliche wurde so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. (mr)

Balingen (ZAK): Zu weit nach links gekommen (Zeugenaufruf)

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen auf der K 7130 gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war kurz nach acht Uhr ein 18-Jähriger mit einem Skoda Fabia auf der Kreisstraße von Erzingen herkommend unterwegs, als ihm im Kurvenbereich ein weißer Transporter entgegenkam, dessen unbekannter Lenker zu weit nach links geraten war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 18-Jährige ab und wich nach rechts aus. Beim Gegenlenken geriet der Skoda ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Baumreihe. Zu einer Kollision mit dem weißen Transporter, der in Richtung Erzingen weitergefahren war, war es nicht gekommen. Der beim Unfall verletzte 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Sein Wagen, an dem sich der Blechschaden auf schätzungsweise 25.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den weißen Transporter bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 bei der Verkehrspolizei Balingen zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell