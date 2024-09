Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Diebstahlsdelikte; Riskante Überholmanöver; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Großbrand in Gewerbepark

Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften, darunter auch ein Polizeihubschrauber, ist am frühen Dienstagmorgen, gegen 3.50 Uhr, zu einem Gewerbepark in der Straße In Laisen ausgerückt. In einer dortigen Halle war aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen, wobei das Hallendach beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen bereits in Vollbrand stand und im weiteren Verlauf teilweise einstürzte. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Flammen sowie die rund 150 Meter hohe Rauchsäule waren kilometerweit sichtbar. Aufgrund der Rauchentwicklung sowie der Geruchsbelästigung, die sich über weite Teile des Stadtgebiets ausbreiteten, wurde die Bevölkerung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Feuerwehrmann verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte jedoch mehrere Millionen Euro betragen. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen, die aktuell (Stand 11.45 Uhr) noch andauern, mussten die Straßen um den Brandort großräumig abgesperrt werden. (mr)

Reutlingen (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Kreuzungsbereich Silberburg-/Karlstraße erlitten. Ein 62-Jähriger befuhr gegen sechs Uhr mit einem VW Transporter die Silberburgstraße von der B28 herkommend. An der Ampelkreuzung mit der Karlstraße bog er bei Grün nach links in Richtung Panoramastraße ab. Dabei kollidierte der VW mit der entgegenkommenden 61 Jahre alten Radlerin. Diese war ebenfalls bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren und wollte die Karlstraße geradeaus in Richtung B28 überqueren. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. (rd)

Münsingen (RT): Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 465 (Zeugenaufruf)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Dienstagmorgen auf der B 465 ereignet. Ein 32-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit einem Renault Kangoo auf der Bundesstraße von Ehingen herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Auf Höhe des Stadtteils Bremelau überholte er einen vorausfahrenden Lkw. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 51 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker wurde durch den Frontalzusammenstoß mit seiner Yamaha nach rechts in den Straßengraben abgewiesen und so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Lenker hatte bei dem Überholmanöver mit seinem Wagen noch die linke vordere Seite des Lastwagens touchiert. Dieser war jedoch im Anschluss in Richtung Münsingen weitergefahren. Der Renault und die Yamaha waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen wurde ein Sachverständiger eingeschalten. Der Unfallverursacher musste noch an der Unfallstelle seinen Führerschein aushändigen. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen zur Unterstützung und Sperrung der B 465, die bis kurz vor 11.30 Uhr andauerte, vor Ort. Zur Betreuung der Angehörigen war der Notfallnachsorgedienst im Einsatz. Die Polizei bittet unter Telefon 07071/972-1400 um Zeugenhinweise, insbesondere wird der Lkw-Lenker gebeten, sich zu melden. (ms)

Ostfildern (ES): Fahrradfahrer verletzt (Zeugenaufruf)

Zu einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag im Scharnhauser Park ereignet hat und bei dem ein 83-jähriger Radfahrer verletzt wurde, sucht der Polizeiposten Ostfildern noch Zeugen. Der Senior war gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Stauffenbergstraße in Richtung Hohenemsweg unterwegs, wo ihm ein Unbekannter ebenfalls auf einem Fahrrad entgegenkam. Dieser soll unvermittelt einen Schlagstock gezogen und dem 83-Jährigen damit auf den Kopf geschlagen haben. Der Senior erlitt eine Platzwunde, stürzte und musste in der Folge ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Unbekannte, der sich nach dem Vorfall entfernte, soll etwa 35-40 Jahre alt gewesen sein und einen dunklen Teint gehabt haben. Außerdem soll er eine dunkle Brille und eine Mütze oder einen Hut getragen haben. Zeugen, die das Geschehen beobachtet oder Hinweise auf den unbekannten Angreifer geben können, werden gebeten, sich unter 0711/34169830 beim Polizeiposten Ostfildern oder unter 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (ah)

Plochingen (ES): Nach Sturz von Fahrrad Führerschein weg

Seinen Führerschein musste ein mutmaßlich unter starker alkoholischer Beeinflussung stehender, gestürzter Radfahrer am Montagabend abgeben. Der 67-Jährige war gegen 20.15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Plochinger Bahnhofstraße unterwegs. Zeugenangaben nach wollte er auf Höhe eines Beautysalons auf den Gehweg auffahren. Hierbei kam er zu Fall und zog sich beim Sturz auf den Asphalt so starke Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholfahne bei dem Mann fest. Ein Test hatte einen vorläufigen Wert von über 1,8 Promille ergeben. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. (ms)

Ostfildern (ES): Trickdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Ostfildern sucht Zeugen zu einem Trickdiebstahl am Montagnachmittag im Scharnhauser Park. Kurz vor 17 Uhr betraten drei Unbekannte ein Ladengeschäft in der Niemöllerstraße, wobei zwei der Personen gegenüber dem Mitarbeiter Interesse an einer Figur im Schaufenster vortäuschten und diesen dadurch ablenkten. Der Komplize begab sich daraufhin hinter den Tresen und entnahm Bargeld aus der Kasse, ehe das Trio zu Fuß über die Herzog-Carl-Straße in Richtung Landschaftstreppen flüchtete. Es konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Täter hinter dem Tresen ist circa 185 Zentimeter groß, hat einen dunkleren Teint und kurze schwarze Haare. Er war mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Einer der Unbekannten am Schaufenster ist 30 bis 35 Jahre alt und von schmaler Statur. Er hat schwarze Haare und trug eine schwarze Kappe. Sein Begleiter ist 45 bis 50 Jahre alt und hat graumelierte Haare. Er war mit einem dunklen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Die beiden sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0711/ 34169830 entgegengenommen. (mr)

Aichtal (ES): Auf Wiese umgekippt

Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sind bei einem Unfall am Montagnachmittag verletzt worden. Wie bislang bekannt ist, waren die drei Personen kurz vor 16.30 Uhr auf einem Kubota-Transportfahrzeug auf einer Wiese im Bereich der Straße Am Baiersbach unterwegs, als das Fahrzeug auf einem Gefälle umkippte und sich überschlug. Auf dem Dach blieb es schließlich liegen. Einer der Jugendlichen wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Altbach (ES) / Kernen im Remstal (Rems-Murr-Kreis): Mit Roller riskant überholt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Montagnachmittag gegen zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die beiden gegen 18.20 Uhr jeweils auf einem Motorroller auf der Esslinger Straße in Kernen im Remstal/Stetten in Richtung Esslingen unterwegs. Dabei sollen sie im Bereich des dortigen Schützenhauses an unübersichtlichen Streckenabschnitten überholt und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Jugendlichen setzten ihre Fahrt über die Römerstraße und den Altbacher Weg bis nach Altbach fort, wo sie von den durch einen Zeugen alarmierten Polizeibeamten angetroffen werden konnten. Die Roller, mit denen offenbar deutlich schneller als zugelassen gefahren werden kann, wurden sichergestellt. Zeugen oder Geschädigte, die durch die Fahrweise der Jugendlichen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Scheibe an Bushaltestelle zertrümmert

Die Scheibe einer Bushaltestelle in der Tübinger Weststadt hat ein Randalierer am Montagabend zertrümmert. Der Mann schlug gegen 22.15 Uhr mit einem Fahrradschloss so stark auf die Sicherheitsscheibe des Wartehäuschens im Hagellocher Weg ein, dass diese zersprang. Im Anschluss stieg er in den Bus der Linie 8 in Richtung Hagelloch. Aufmerksame Zeugen verständigten sofort die Polizei und gaben eine gute Personenbeschreibung ab. Die Beamten konnten so kurze Zeit später bei Hagelloch den betreffenden Bus anhalten und einen 24-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Mitarbeiter des Bauhofs kümmerten sich noch in der Nacht um die beschädigte Bushaltestelle. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Unfall mit verletzter Radfahrerin

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Frau beim Sturz von ihrem Pedelec am Montagmittag in Dotternhausen erlitten. Die 56-Jährige befuhr gegen 12.15 Uhr mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg in der Dormettinger Straße. Als sie eine ältere Frau, die mit ihrem Rollator ebenfalls auf dem Weg unterwegs war, passieren wollte, wich die Seniorin zur Seite aus. Daraufhin musste die Radlerin ebenfalls ausweichen und kam neben dem Gehweg zu Fall. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Ersten Ermittlungen nach war es zu keiner Berührung zwischen der Radfahrerin und der Fußgängerin gekommen. (ms)

Meßstetten (ZAK): Rüttelplatte gestohlen (Zeugenaufruf)

Im Ortsteil Oberdigisheim ist zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Montag, sieben Uhr, eine rund 250 Kilogramm schwere Rüttelplatte gestohlen worden. Ein Unbekannter entwendete die im Bereich Riedwiesen/Michelfelder Straße abgestellte Rüttelplatte des Herstellers Bomag im Wert von rund 5.000 Euro. Aufgrund des Gewichts der entwendeten Baumaschine ist davon auszugehen, dass zum Abtransport ein Fahrzeug zum Einsatz kam. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Meßstetten unter Telefon 07431/9353190 entgegen. (rd)

Burladingen (ZAK): Schmorbrand an Traktor

Zu einem Brand an einem Traktor sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend nach Melchingen ausgerückt. Ein Traktorfahrer bemerkte gegen 19 Uhr beim Umpflügen eines Ackers oberhalb des Sportplatzes Brandgeruch und eine Rauchentwicklung unterhalb der Kabine seines Case Maxxum 150. Die von ihm begonnenen Löschversuche an dem festgestellten Kabelbrand wurden von der Feuerwehr fortgesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell