Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikt; Roller nach Flucht vor Polizei sichergestellt; Verkehrsunfall; Exhibitionisten am Baggersee

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Geldbörse und Handy geraubt (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen zu einem Raubdelikt vom frühen Sonntagmorgen im Ziegelweg, das nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein 30-Jähriger am Sonntagmorgen, gegen 5.20 Uhr, im Bereich eines Parkplatzes im Ziegelweg von zwei Unbekannten angesprochen und unter Drohung mit einem Messer zur Aushändigung seiner Geldbörse sowie seines Mobiltelefons aufgefordert worden sein. Nachdem der Geschädigte die Gegenstände ausgehändigt hatte, stieg das Duo in einen kleineren weißen Pkw und flüchtete damit in Richtung Seestraße. Die beiden Täter sollen etwa 170 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Sie hatten kurze dunkle Locken. Einer von ihnen soll ein Schnurrbart getragen haben, sein Begleiter hatte keinen Bart. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Roller nach Flucht vor Polizeikontrolle sichergestellt

Nach der Flucht vor einer Polizeikontrolle am Sonntagnachmittag haben Beamte des Polizeireviers Kirchheim den benutzten Roller am Montagvormittag in Lenningen sichergestellt. Am Sonntag, gegen 16.40 Uhr, sollte der Rollerfahrer in der Alleenstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser missachtete jedoch die Anhaltesignale, beschleunigte sein Zweirad und fuhr über die Rot zeigende Ampel hinweg nach rechts auf die Hindenburgstraße. Anschließend setzte er seine Fahrt über die Armbrust-, Eichendorff- und Lichtensteinstraße fort. Dabei fuhr er teilweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Gehweg. In der Lichtensteinstraße befuhr der Rollerfahrer einen schmalen Fußweg in Richtung Freibad, worauf ihn die Streifenwagenbesatzung aus den Augen verlor. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen konnte der Roller am Montagvormittag, gegen 9.20 Uhr, in Lenningen sichergestellt werden. Das Zweirad wurde unter anderem zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse abgeschleppt. Hinweise zum Fahrer des Rollers liegen vor, die Ermittlungen dauern an. (rd)

Reichenbach a.d.Fils (ES): Radfahrer bei Unfall im Kreisverkehr verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Stuttgarter Straße ist ein 56-jähriger Radfahrer am Montagvormittag, gegen 10.35 Uhr, verletzt worden. Ein 84-Jähriger bog mit seinem VW-Bus von der Ulmer Straße kommend in den Kreisverkehr ein, wobei er die Vorfahrt des bereits im Kreisel befindlichen Radlers missachtete. Durch die anschließende Kollision stürzte der 56-Jährige von seinem Rennrad auf den Asphalt. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste der Mann vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. (ak)

Tübingen (TÜ): Exhibitionisten am Baggersee (Zeugenaufruf)

Zu zwei gemeldeten Exhibitionisten am Baggersee Hirschau sind Beamte des Polizeireviers Tübingen am Sonntag ausgerückt. Gegen 16.30 Uhr befanden sich eine 23 Jahre alte Frau und ihre Begleiterin auf der Liegewiese des Sees, als sie hinter einem Busch in einigen Metern Entfernung einen Mann bemerkten, der offenbar onanierte. Einsatzkräfte nahmen den 62-jährigen Verdächtigen vor Ort vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.

Gegen 18.45 Uhr wählte ein weiterer Badegast den Notruf, nachdem sich ein Unbekannter neben dem Liegeplatz des 35-jährigen Geschädigten entblößt und sich selbst befriedigt haben soll. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem beige-/silberfarbenen Fahrrad mit Gepäckträger und einem schwarzen Fahrradkorb, in dem sich ein schwarzer Rucksack befand, in Richtung der Straße "Im Gehrnfeld". Eine eingeleitete Fahndung nach dem übergewichtigen, etwa 50 bis 60 Jahre alten und rund 175 bis 179 Zentimeter großen Mann blieb ohne Erfolg. Er soll auffallend weiße Haut und kurze graue Haare haben. Zudem trug er eine Brille mit dunklem Gestell, ein blaues Sport-Shirt mit einem blauen und einem roten Streifen an der Schulter, eine blaue kurze Sporthose und schwarze Sportschuhe. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07071/972-1400 an das Polizeirevier Tübingen. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell