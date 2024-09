Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Führungswechsel beim Polizeiposten Bisingen

Reutlingen (ots)

Bisingen (ZAK): Polizeiposten Bisingen unter neuer Leitung

Polizeihauptkommissar Sven Ewerling hat zum 1. September die Leitung des Polizeipostens Bisingen übernommen. Er trat damit die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Jochen Mayer an, der die Dienststelle seit zwölf Jahren leitete und jetzt als Leiter des Bezirksdienstes zum Polizeirevier Hechingen wechselte.

Die polizeiliche Laufbahn des 43-jährigen Sven Ewerling begann 2001 als Polizeikommissarsanwärter bei der 3. Bereitschaftspolizeiabteilung in Biberach. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 2005 zog es ihn zunächst in den Streifendienst zum Polizeirevier Biberach. 2006 wechselte er für vier Jahre als stellvertretender Dienstgruppenleiter zum Polizeirevier Balingen, bis er im Jahr 2010 zum Polizeirevier Hechingen kam. Dort übernahm Sven Ewerling bis jetzt die Leitung einer Dienstgruppe.

Seit September ist Polizeihauptkommissar Ewerling nun gemeinsam mit einer Mitarbeiterin und vier Mitarbeitern für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger für die Gemeinde Bisingen mit den Teilorten Steinhofen, Thanheim, Wessingen und Zimmern zuständig. Zum Dienstbezirk gehören außerdem die eigenständige Gemeinde Grosselfingen sowie die Burg Hohenzollern.

Sven Ewerling wohnt mit seiner Ehefrau und drei gemeinsamen Kindern in Engstlatt, wo er auch kommunalpolitisch und in Vereinen tätig ist. (ms)

