POL-RT: Einbruch; Gefährliches Überholmanöver; gestürzter Radfahrer; Widerstände; Auseinandersetzung; Benzinbettler; Kellerbrand

Nachtrag zum Pressebericht "in Gaststätte eingebrochen" vom 30.08.2024

Bezugnehmend auf die gestern veröffentlichte Pressemitteilung über einen Einbruch in eine Gaststätte in der Straße Unter den Linden, konnte zwischenzeitlich festgestellt werden, dass der weiterhin unbekannte Täter über eine Zwischentür ins Treppenhaus eines angrenzenden Kulturzentrums gelangte. Von dort aus erreichte er mehrere Büroräume, aus welchen er Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwenden konnte. Das Polizeirevier Reutlingen hat auch zu diesem Einbruch die Ermittlungen aufgenommen. Auf die gestrige Pressemitteilung wird nochmals verwiesen.

Pfullingen (RT): Gefährlich überholt

Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen gegen eine 25-Jährige aufgenommen, die am Freitagabend durch ihre Fahrweise aufgefallen war. Derzeitigen Ermittlungen zu Folge befuhr sie gegen 19 Uhr die Bundesstraße 312 von Sondelfingen in Fahrtrichtung Pfullingen. Kurz nach dem Scheibengipfeltunnel verringerte ein vorausfahrender, ortsunkundiger 42-jähriger Audi-Lenker aufgrund des für ihn nicht einschätzbaren Straßenverlaufs der dortigen scharfen Linkskurve seine Geschwindigkeit. Hierbei fuhr die 25-Jährige zunächst dicht auf. Als sich der Audi-Fahrer im weiteren Verlauf ordnungsgemäß nach links auf den Richtungsfahrstreifen der B 312 einordnete, überholte ihn die Opel-Fahrerin rechts auf dem Richtungsfahrstreifen Eningen unter Achalm. Anschließend scherte sie dicht vor dem Audi ein und bremste ihn derart aus, dass der Fahrer zur Vermeidung eines Verkehrsunfalls eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Das Ausbremsen wiederholte sie noch weitere Male, ehe sie von einer Streife des Polizeireviers Pfullingen in Holzelfingen angehalten und kontrolliert werden konnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste sie ihren Führerschein noch vor Ort abgeben.

Ostfildern (ES): Radfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Pedelec-Fahrer am Freitagabend auf der Kreisstraße 1269 zugezogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 40-Jährige gegen 19.20 Uhr vom parallel verlaufenden Radweg die dort im Bau befindliche Umgehungsstraße in Richtung Elly-Beinhorn-Straße überqueren und kam hierbei vermutlich in Folge eines Fahrfehlers auf einer Fahrbahnmarkierung zu Fall. Aufgrund seiner Verletzungen musste er mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden. An seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Wendlingen (ES): Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Ein eskalierender Streit zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in Bodelshausen hat am Freitagnachmittag zum Einsatz mehrerer Streifenbesatzungen geführt. Offenbar kam es gegen 14 Uhr zwischen zwei gambischen Männern im Alter von 34 und 27 Jahren aufgrund einer Nichtigkeit zum verbalen Streit. In der Folge trat der ältere der Beiden seinem jüngeren Kontrahenten mit einem Brotmesser und einer Axt entgegen und bedrohte ihn. Bei der sich daraufhin entwickelnden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 27-Jährige offenbar durch das Messer leicht an der Hand verletzt. Aufgrund der zunächst unklaren Lage rückten mehrere Streifenbesatzungen der Polizeireviere Nürtingen und Kirchheim, sowie der Polizeihundeführerstaffel an. Der Täter konnte kurz nach dem Eintreffen der Kräfte vor dem Objekt widerstandslos festgenommen werden. Nach ambulanter Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte der 27-Jährige in der Unterkunft verbleiben. Der 34-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Tübingen (TÜ): Polizeibeamte angegriffen

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung muss sich eine 29-Jährige verantworten, die in der Nacht von Freitag auf Samstag die Hilfe der Einsatzkräfte verkannte. Gegen 23 Uhr kam es in der Innenstadt zunächst zu einem körperlichen Übergriff eines bislang unbekannten Täters auf die Dame und ihren ebenfalls 29-jährigen Lebensgefährten, durch welchen beide leichte Verletzungen erlitten. Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten entfernten sich jedoch alle Beteiligten von der Örtlichkeit. Etwa eine Stunde später wurden dem Rettungsdienst und der Polizei die beiden verletzten Personen gemeldet, welche nun medizinische Hilfe benötigen würden. Bereits beim Eintreffen der Beamten verhielt sich die eigentlich geschädigte Dame renitent und schrie herum. In der Folge ging sie eine Polizeibeamtin an und versuchte diese zu schlagen und zu beißen, weshalb sie zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Hierbei leistete sie Widerstand und beleidigte die Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Eine Polizeibeamtin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Da sich die Dame nicht beruhigte und zudem suizidale Gedanken äußerte wurde sie in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik vorgestellt.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Benzinbettler

Ein aufmerksamer Autofahrer meldete am Freitagabend gegen 19 Uhr, dass zwei Männer mit einem Fahrzeug auf der Landesstraße 385 zwischen Dettingen und Ofterdingen stehen und vorbeifahrende Fahrzeuglenker nach Geld für Benzin anbetteln würden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Personen mit ihrem Fahrzeug angetroffen werden. Während der Kontrolle meldete sich noch ein weiterer Zeuge bei der Streife, der den Sachverhalt ebenfalls bestätigen konnte. Eine Nachschau ergab, dass die zwei Personen mehrere hundert Euro in teils fremder Währung mit sich führten. Da die 20 und 27 Jahre alten Beschuldigten über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügen, ordnete die verständigte Bereitschaftsstaatsanwältin die Erhebung einer Sicherheitsleistung an. Nachdem diese von den Tätern beglichen wurde, durften sie ihren Weg fortsetzen.

Hechingen (ZAK): Kellerbrand

Zu einem Kellerbrand in der Wildermuthstraße in Stetten ist am Freitagabend ein Großaufgebot an Rettungskräften ausgerückt. Gegen 18.25 Uhr teilten Anwohner der Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Einfamilienhauses mit, welche beim Eintreffen der Streifewagenbesatzung bereits deutlich zur Haustür heraustrat. Nach erster Einschätzung der Feuerwehrkräfte vor Ort geriet offensichtlich eine Energiezelle der Photovoltaikanlage aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Durch den Einsatz von Löschwasser in Verbindung mit Säure aus den Energiezellen entwickelte sich in der Folge ein toxisches Gas, welches sich durch den Rauch im gesamten Wohnhaus verbreitete. Da das Einfamilienhaus aktuell renoviert wird und sich der Eigentümer zum Zeitpunkt des Brandausbruchs daher nicht im Gebäude befand, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Eine Gefahr für die Anwohner bestand zu keiner Zeit. Der Sachschaden an dem, bis auf weiteres nicht mehr bewohnbaren Gebäude, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 50.000 bis 70.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch das Polizeirevier Hechingen übernommen.

Albstadt (ZAK): Betrunken zum Polizeirevier gefahren

Das Polizeirevier Albstadt ermittelt seit Freitagabend gegen eine 37-Jährige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 21 Uhr kam die Dame mit einem E-Scooter zum Polizeirevier Albstadt in der Rudolf-Diesel-Straße und wollte sich über einen kurz zuvor durchgeführten Einsatz beschweren. Da während des Gesprächs eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei der Dame wahrgenommen werden konnte, wurde sie zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Sowohl beim Transport, als auch in der Klinik selbst wehrte sich die 37-Jährige erheblich, weshalb ihr Handschließen angelegt werden mussten. Es wurde niemand verletzt. Die Dame, welche keinen Führerschein besitzt, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen, der E-Scooter wurde beschlagnahmt.

