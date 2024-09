Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Unfälle, Exhibitionist, Räderdiebstahl

Reutlingen (ots)

Fahrzeug aufgebockt und Räder gestohlen

Unbekannte haben von Donnerstag auf Freitag vom Firmengelände eines Autohandels in der Olgastraße einen Satz Kompletträder gestohlen. Zwischen 18.50 Uhr und 10.30 Uhr bockten sie einen auf dem Gelände abgestellten 3er BMW auf und montierten alle vier Räder ab. Der Wert des Diebesguts sowie der durch das Aufbocken entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (rd)

Reutlingen (RT): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Straße Unter den Linden ist im Laufe des Freitagmorgens eingebrochen worden. Zwischen ein Uhr und zehn Uhr verschaffte sich der Unbekannte wohl über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einem Nebenraum und verschaffte sich anschließend gewaltsam über eine Verbindungstür Zutritt zum Lokal. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Esslingen (ES): Diebstahl aus Pkw (Zeugenaufruf)

Wohl auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der sich am Freitagmorgen in der Zeppelinstraße an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht hat. Gegen sechs Uhr verschaffte sich der Täter auf noch unbekannte Weise Zugang zu einem verschlossen auf einem Firmenparkplatz abgestellten Baustellenfahrzeug und entwendete aus dem Opel Kleingeld sowie ein Baustellenlicht. Anschließend entkam er unerkannt. Ein Zeuge verständigte kurze Zeit später die Polizei. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Täter wird als etwa 175 Zentimeter großer Mann mit dunklen Haaren und einem kurzen Bart beschrieben. Er trug eine kurze blaue Hose. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-330 entgegen. (rd)

Filderstadt (ES): Fahrrad kontra E-Scooter (Zeugenaufruf)

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 85 Jahre alter Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer am Freitagvormittag im Einmündungsbereich Stützenweg/Adlerstraße erlitten. Der unbekannte Lenker des E-Scooters war kurz nach elf Uhr von der Adlerstraße aus nach links in den Stützenweg eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radler, der auf dem Stützenweg in Richtung Nord-West-Ring unterwegs war. Der Senior stürzte in der Folge zu Boden und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der E-Scooter-Fahrer hatte kurz angehalten, war anschließend aber davongefahren. Er soll zwischen 17 und 20 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß sein. Er hat dunkelrote, kurze Haare und war mit einer schwarzen Hose sowie einem mintfarbenen T-Shirt bekleidet. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten E-Scooter-Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (rd)

Ostfildern-Ruit (ES): In Café eingebrochen

In ein Café in der Straße Im Holder ist im Laufe des Freitags eingebrochen worden. In der Zeit von 1.30 Uhr bis 13.45 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Toilettenfenster ins Innere des Lokals. Der Täter erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Plochingen (ES): Exhibitionist aufgetreten

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt der Polizeiposten Plochingen gegen einen 66-Jährigen, der am Freitagvormittag im Bereich der Schlierbachwiesen mit nacktem Unterkörper auf seinem Fahrrad unterwegs war und Passanten belästigte. Gegen 10.15 Uhr wurde die Polizei von einem Ehepaar alarmiert, denen der Mann im Bereich des Yachtclubs begegnet war. Als dieser das Paar bemerkte, zog er sich komplett aus und entfernte sich dann in Richtung Altbach. Die Zeugen alarmierten unverzüglich die Polizei, sodass der Mann im Verlauf der Fahndung kurz darauf immer noch nackt vorübergehend festgenommen werden konnte. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, war der 66-Jährige bereits am Vortag mehrmals aufgefallen, ohne dass die Polizei verständigt wurde. Der Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Tübingen (TÜ): Fahrradfahrerin verletzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste eine Radlerin nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der Eberhardsbrücke ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 49-jähriger Taxifahrer war gegen 9.15 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Pkw-Fahrspur der Eberhardsbrücke in Richtung Karlstraße unterwegs. Wegen eines haltenden Busses musste er bremsen, wonach er ohne es anzukündigen oder auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, plötzlich auf die Fahrradspur ausscherte. Dabei touchierte er eine neben ihm fahrende 70-jährige Radlerin, die in der Folge auf die Fahrbahn stürzte und so schwer verletzt wurde, dass sie vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 500 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag an der Einmündung Sigmaringer Straße / B463 ereignet hat. Ein 84-Jähriger bog gegen 9.30 Uhr mit seinem Mercedes von der Sigmaringer Straße aus nach links auf Bundesstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt in Richtung Ebingen fahrenden Renault einer 40-Jährigen. Diese wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell