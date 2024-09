Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 31.08.2024

11.35 Uhr

Reutlingen (ots)

Im Artikel "Wendlingen (ES): Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft" wurde infolge eines Büroversehens der Ortsteil nicht korrekt angegeben, was wir sehr bedauern. Wir bitten Sie, die folgende, korrigierte Version zu verwenden:

Wendlingen (ES): Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Ein eskalierender Streit zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in Bodelshofen hat am Freitagnachmittag zum Einsatz mehrerer Streifenbesatzungen geführt. Offenbar kam es gegen 14 Uhr zwischen zwei gambischen Männern im Alter von 34 und 27 Jahren aufgrund einer Nichtigkeit zum verbalen Streit. In der Folge trat der ältere der Beiden seinem jüngeren Kontrahenten mit einem Brotmesser und einer Axt entgegen und bedrohte ihn. Bei der sich daraufhin entwickelnden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 27-Jährige offenbar durch das Messer leicht an der Hand verletzt. Aufgrund der zunächst unklaren Lage rückten mehrere Streifenbesatzungen der Polizeireviere Nürtingen und Kirchheim, sowie der Polizeihundeführerstaffel an. Der Täter konnte kurz nach dem Eintreffen der Kräfte vor dem Objekt widerstandslos festgenommen werden. Nach ambulanter Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte der 27-Jährige in der Unterkunft verbleiben. Der 34-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

