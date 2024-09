Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Heckenbrand

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 42 -jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der Hanner Steige zwischen Bad Urach und Bleichstetten erlitten. Gegen 13.20 Uhr befuhr er die K 6708 in Fahrtrichtung Bad Urach und stürzte mit seinem Motorrad der Marke Honda vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer nach links verlaufenden Haarnadelkurve. Hierbei kam es zu einer Kollision mit der dortigen Leitplanke. Der 42 -Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und musste durch den verständigten Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden an seinem Motorrad beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der verletzte Motorradfahrer kümmerte sich selbstständig um die Abholung des beschädigten Kraftrads durch einen Bekannten. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Zwiefalten (RT): Zwiefalter Steige nach Unfall gesperrt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Zwiefalter Steige am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr verletzt worden. Der 21 -Jährige befuhr die B 312 von Gauingen kommend in Richtung Zwiefalten und stürzte mit seinem Motorrad selbstverschuldet in einer scharfen Linkskurve. Im Anschluss rutschte das Kraftrad noch in eine Leitplanke. Durch den Sturz erlitt der 21-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und der Beine, weswegen er noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt werden musste. Im Anschluss wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik abtransportiert. An der Yamaha entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Mehrere Bekannte, die gemeinsam mit dem Verletzten unterwegs waren, versorgten das beschädigte Motorrad selbstständig, so dass es nicht abgeschleppt werden musste. Die Zwiefalter Steige musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 16 Uhr voll gesperrt werden.

Eningen unter Achalm (RT): Motorradfahrer übersehen

Ein 20 -jähriger Leichtkraftradfahrer ist bei einem Zusammenstoß am Samstagabend in der Reutlinger Straße leicht verletzt worden, nachdem ihn ein 79 -jähriger Autofahrer offensichtlich übersehen hat. Der 79 -Jährige fuhr mit seinem Pkw Mercedes Benz gegen 20.55 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Reutlinger Straße ein und wollte hier Richtung Ortskern Eningen u. A. fahren. Beim Einfahren auf die Reutlinger Straße übersah er den ordnungsgemäß von links heranfahrenden 20 -Jährigen auf dessen Leichtkraftrad der Marke Kawasaki, woraufhin es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Leichtkraftrad kam. Der 20 -Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen, die Hinzuziehung eines Rettungswagens war jedoch nicht notwendig. An der Kawasaki entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro während am Mercedes Benz des Unfallverursachers etwa 5.000 Euro Sachschaden festgestellt wurden. Der 20 -Jährige begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung.

Pliezhausen (RT): Linienbus und Pkw zusammengestoßen.

Beträchtlicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in der Robert-Bosch-Straße in Pliezhausen entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise jedoch niemand. Der 74 -jährige Fahrer eines Kraftomnibusses befuhr die Robert-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Bachenbergstraße und fuhr hier auf Höhe der Einmündung Gutenbergstraße links an einem verkehrsbedingt haltenden Pkw vorbei. Im Bereich der Engstelle kam ihm der bevorrechtigte Pkw BMW eines 32 -Jährigen entgegen, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Linienbus kam. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An dem Linienbus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. An dem BMW fiel der Sachschaden erheblich höher aus und wurde mit ca. 35.000 Euro beziffert. Aufgrund der unfallbedingten Beschädigungen war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Pliezhausen verständigt, die das Abstreuen der Fahrbahn übernahm.

Esslingen (ES): Kradfahrer gestürzt

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstag gegen 13.40 Uhr ein 66-jähriger Kradfahrer von der Fahrbahn abgekommen, wobei er im Anschluss den Bordstein touchiert hat und dann zu Fall gekommen ist. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An seinem Kraftrad der Marke Triumph entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Esslingen (ES): Radfahrer leicht verletzt

Am Samstag gegen 20.00 Uhr ist ein 13-jähriger Junge in der Katharinenstraße mit seinem Mountainbike gestürzt und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen bremste er sein Fahrrad zu stark ab, sodaß er sich mit diesem überschlug. Das Fahrrad stieß hierbei noch gegen einen geparkten Pkw Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Der 13 -jährige wurde von einem Angehörigen selbstständig zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Esslingen (ES): Betrunken Unfall verursacht

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am Samstag kurz vor 22 Uhr in Esslingen gekommen. Der 37 -jährige Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Schenkenbergstraße und kollidierte hierbei mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Peugeot Rifter. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 32.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 37 -Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wobei ein erster Atemalkoholtest einen Wert von nahezu zwei Promille ergab. Sein Führerschein wurde deshalb an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Stuttgart (S): Rotlicht missachtet

Am Samstag ist es gegen 07.10 Uhr auf der K 9515 / Flughafenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr der 45 -jährige Fahrer eines Pkw Daimler-Benz die Flughafenstraße in Fahrtrichtung Flughafen und missachtete an der Einmündung zur Brücke über die BAB das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem Pkw BMW, dessen 29 -jähriger Fahrer vom Flughafen kommend bei Grünlicht nach links auf die BAB-Brücke abbiegen wollte. Die 28 -jährige Beifahrerin und ein 3 -jähriges Kind im BMW wurden hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kradfahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 20.20 Uhr ist es in Unteraichen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein 27 -jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wollte die 60 -jährige Fahrerin eines Pkw Ford S-Max von der Stuttgarter Straße nach links in Richtung Uhlandstraße abbiegen. Gleichzeitig überholte der 27 -jährige Lenker eines Kraftrades der Marke Honda den Ford. Durch die Kollision wurde das Kraftrad nach links abgewiesen und dessen Lenker seitlich vom Motorrad weggeschleudert. Im Anschluss überschlug er sich mehrfach. Er musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Am Samstag in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 23.15 Uhr ist eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in der Manosquer Straße eingebrochen. Nach dem Aufhebeln einer Terrassentür gelangte die Täterschaft in das Haus. Zur Art und Höhe des möglicherweise erlangten Diebesgutes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Spezialisten der Kriminaltechnik waren zur Spurensicherung im Einsatz.

Lenningen (ES): Radfahrer schwer verletzt

Mutmaßlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung ist am Samstag gegen 20.10 Uhr ein Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt. Er wollte mit seinem Mountainbike von der Parkstraße nach links in die Adolf-Scheufelen-Straße abbiegen, kam hierbei zu weit nach rechts und touchierte den dortigen Bordstein, wonach er stürzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert, wo er stationär aufgenommen werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht auf eine erhebliche alkoholische Beeinflussung, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde.

Neckartailfingen (ES): Jugendlicher mit Pedelec verunfallt

Am Sonntag gegen 01.00 Uhr ist ein 15 -Jähriger im Bereich der Reutlinger Straße auf dem Gehweg liegend aufgefunden worden, wobei ein Pedelec der Marke Husqvarna auf ihm gelegen ist. Nach dem Verletzungsbild zu urteilen war der 15 -Jährige, der unter alkoholischer Beeinflussung stand, kurz zuvor mit dem Pedelec gestürzt. Er wurde zur weiteren Behandlung seiner leichteren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Aufgrund der festgestellten alkoholischen Beeinflussung wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Das von ihm mitgeführte Pedelec war bereits im Januar 2024 in Hessen als entwendet gemeldet worden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Beuren (ES): Zwei Fahrradfahrer verunglückt (Zeugenaufruf)

Am Samstag kurz vor 20 Uhr sind auf der Bergstraße zwei Fahrradfahrer verunglückt. Die beiden 42 und 55 Jahre alten Männer waren mutmaßlich zusammen mit ihrem jeweiligen Fahrrad die Bergstraße talwärts unterwegs und kamen beide unmittelbar hintereinander aus noch nicht geklärten Umständen zu Fall. Ob es zuvor zu einem Kontakt der beiden Radfahrer kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, in welche auch ein Sachverständiger eingebunden wurde. Der 42 -Jährige, bei welchem vor Ort ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille ergab, wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der 55 -jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Bergstraße mußte zur Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme bis gegen 24 Uhr voll gesperrt werden. Nennenswerte Verkehrsbehinderungen ergaben sich nicht. Der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Esslingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711/3990-420.

Rottenburg (TÜ): Heckenbrand

Feuerwehr und Polizei sind am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr in die Kottmannstraße zu einer brennenden Hecke ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte die Hecke aufgrund am Vorabend entsorgter Grillkohle zu brennen begonnen. Die Grillkohle wurde in einem Mülleimer nahe der Hecke entsorgt. Zunächst brannte der Mülleimer, die Flammen griffen jedoch in der Folge auf die Hecke über. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich die Hecke in Vollbrand. Durch den Brand wurde noch ein angrenzender Grundstückszaum beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Die Feuerwehr Rottenburg-Stadtmitte war mit 4 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Verletzte waren nicht zu verzeichnen.

Rottenburg (TÜ): Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ein 77 -jähriger Fahrradfahrer ist am Samstag gegen 10.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er hatte die Sprollstraße aus Richtung Eugen-Bolz-Platz befahren und wollte nach rechts in Richtung Parkhaus abbiegen. Hierbei kam er zu nah an den Bordstein und stürzte in der Folge. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Über den entstandenen Schaden am Fahrrad können bislang keine Angaben gemacht werden.

Balingen (ZAK): In Gartenhütte eingebrochen

In eine Gartenhütte im Wolfentalweg ist im Zeitraum von Samstag 24.08.2024 bis Samstag 31.08.2024, 11.00 Uhr eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte durch Eintreten der Eingangstüre in die Gartenhütte und entwendete aus dieser eine Motorsense, eine Astschere und einen Plattenspieler. Ein aus der Gartenhütte fehlender Benzinkanister wurde hinter der Hütte aufgefunden. Auf der Terrasse der Gartenhütte wurden mehrere Müllsäcke, vermutlich von einem Nachbargrundstück stammend, abgestellt. Über den entstandenen Diebstahls- und Sachschaden können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hechingen (ZAK): Motorradfahrer gestürzt

Am Samstag um 11.30 Uhr ist ein 65 -jähriger Motoradfahrer mit seiner Geländemaschine Amex 500 auf dem geschotterten Teil des Feldweges vom Modelflugclub Hohenzollern in Richtung Im Nasswasen zu Fall gekommen. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Am Motorrad ist ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstanden.

Haigerloch (ZAK): Unfall im Begegnungsverkehr

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Samstag um 18.50 Uhr auf der B 463 von Bisingen in Fahrtrichtung Haigerloc auf Höhe Owingen ereignet. Der 31 -jährige Fahrer eines PKW Seat Leon befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Haigerloch. Ihm kam ein PKW Dacia Duster entgegen, welcher von einem 59 -jährigen Fahrer gelenkt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Dacia komplett auf die Gegenfahrbahn, berührte die Leitplanke und kollidierte anschließend mit dem Heck des Seat, welcher aufgrund einer Ausweichbewegung ebenfalls die Gegenfahrbahn befuhr. Beide PKW -Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 30 -jährige Beifahrer im Seat Leon blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 463 bis gegen 22.15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Straßenmeisterei wurde zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen verständigt.

