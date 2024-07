Menden (ots) - Goldkette geraubt Ein 73 Jahre alter Mendener war am Mittwochabend gegen 23 Uhr vom Mendener Bahnhof mit dem Bus in Richtung Bösperde unterwegs. Am Bahnhof wurde er zwecks angeblicher Fahrplanauskunft von einem Mann angesprochen, der mit ihm einstieg, man stieg dann an der Haltestelle "Am Gillfeld" gemeinsam aus. Der Unbekannte unterhielt sich nach dem Aussteigen mit dem Senior und riss ihm dann eine ...

mehr